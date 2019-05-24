Скандал с дочерью Алсу на "Голос. Дети" получил неожиданную развязку

На российском "Первом канале" 24 мая объявили победителей шестого сезона "Голос. Діти", вокруг которого недавно разгорелся скандал из-за дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

В официальном Instagram-канале проекта также подтвердили, что все финалисты получили достойную награду.

"Голос. Дети" - скандал с дочерью Алсу Повторный финал

"Генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил победителей шестого сезона шоу "Голос Дети" в прямом эфире! Ими стали Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Анастасия Сисаури и Микелла Абрамова. Поздравляем ребят с заслуженной победой", – сказано в официальном заявлении.

Ержан Максим "Голос. Дети" инстаграм

Каждый финалист шоу получил награду от руководства, а также денежный приз в размере одного миллиона рублей (около 408,5 тысяч гривен).

"Обманутыми оказались все: мы, "Первый канал", родители участников, и сами наши участники. И пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть. Никакие призы не сделают наших детей лучше", — сказал Эрнст.

Несмотря на скандал вокруг дочери Алсу, он добавил, что девочка тоже является частью "большой семьи". Она не участвовала в повторном финале. Ее мать до этого заявляла, что решение по этому поводу Абрамова принимала самостоятельно.

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