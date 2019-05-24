Скандал с дочерью Алсу на "Голос. Дети" получил неожиданную развязку

На российском "Первом канале" 24 мая объявили победителей шестого сезона "Голос. Діти", вокруг которого недавно разгорелся скандал из-за дочери Алсу Микеллы Абрамовой.
В официальном Instagram-канале проекта также подтвердили, что все финалисты получили достойную награду.
"Голос. Дети" - скандал с дочерью Алсу
Повторный финал
"Генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил победителей шестого сезона шоу "Голос Дети" в прямом эфире! Ими стали Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Анастасия Сисаури и Микелла Абрамова. Поздравляем ребят с заслуженной победой", – сказано в официальном заявлении.
Ержан Максим
"Голос. Дети" инстаграм
Каждый финалист шоу получил награду от руководства, а также денежный приз в размере одного миллиона рублей (около 408,5 тысяч гривен).
"Обманутыми оказались все: мы, "Первый канал", родители участников, и сами наши участники. И пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть. Никакие призы не сделают наших детей лучше", — сказал Эрнст.
Несмотря на скандал вокруг дочери Алсу, он добавил, что девочка тоже является частью "большой семьи". Она не участвовала в повторном финале. Ее мать до этого заявляла, что решение по этому поводу Абрамова принимала самостоятельно.
Константин Эрнст объявил победителей шестого сезона шоу #ГолосДети в прямом эфире! Ими стали Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Анастасия Сисаури и Микелла Абрамова 😍 Поздравляем ребят с заслуженной победой 👏🏻👏🏻👏🏻⠀ ⠀ #голосдети #первыйканал #voice1tv
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителям финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
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