Скандал не утихает: Натали Неведрова рассказала о последствиях ухода из "Орла и Решки"

Несмотря на то, что телеведущая Натали Неведрова покинула трэвел-шоу "Орел и решка" еще в феврале этого года, скандал по поводу ее ухода не утихает до сих пор. Дело в том, что девушка не стала умалчивать о причинах, которые заставили ее расстаться с работой.

"На этапе подготовки программы с продюсерами шоу мы обсуждали мой будущий образ, – рассказывает Натали "СтарХиту". – Я рассказывала о себе и о том, что мне близко, о своем желании делать добро и помогать другим людям. Да, может в этом есть своя наивность, такая для кого-то "история с единорогами", но за этим стоит мое глубокое видение мира. Я, конечно же, надеялась, что мой образ на экране будет совпадать с реальностью, но после эфиров мне звонили мои друзья и близкие и признавались, что просто не узнают меня, что я выгляжу полной дурой, что я это не я настоящая. "Наташа, твой профессиональный имидж испорчен!" - говорили они мне. "У тебя в "Орле и решке" какой-то дешевый образ!", "Из тебя сделали человека, который ничего не может сказать, у которого в голове одни "единороги", – рассказала Натали.

Но испорченный образ – не самое страшное, с чем пришлось столкнуться Неведровой. По словам знаменитости, после ее ухода из шоу ей стали поступать угрозы от пресс-службы программы "Орел и решка".

"Все это началось после одного из моих комментариев журналистам о моей жизни и деятельности после ухода из шоу на премьерном показе фильма в Москве. Я рассказала о своих многочисленных проектах — об участии в спектаклях и возвращении в труппу Gogol School, о серии мастер-классов для будущих журналистов и людей, интересующихся профессией. Следующий вопрос журналиста, как позже оказалось, смог застать меня врасплох: "Натали, что Вы можете сказать по поводу работы в шоу вашей преемницы Клавы Коки?" Общение было неформальным, не для публикации и я, сама тогда удивилась ее поездке на Мальдивы вместе с Колей Серьгой и в другие места съемок, ведь карьера певицы сейчас на взлете, а совмещать "Орел и Решку" и что-то еще — практически невозможно. И сразу же после публикации в СМИ моего ответа начался какой-то ад!" – поделилась Натали .

По словам Неведровой, целые сутки телефон разрывался от звонков и сообщений. Также знаменитости начали приходить сообщения с требованиями "Срочно удалить материал!". "Мне лично угрожали судом и обвинили в том, что я раскрыла коммерческую тайну и "облила грязью" певицу". На этом конфликт не закончился. "После инцидента мне стали поступать анонимные звонки от разных людей, которые говорили, что они представляют Клаву Коку, – рассказывает Натали. – Мужчина, представившийся по телефону сотрудником продюсерского центра, сообщил, что, если я еще хоть раз оскорблю Клаву или даже просто упомяну ее имя, со мной будут разбираться по-другому. Грозили "сливом" компромата и интимных фото в интернет", – заявила Неведрова.

Неведрова рада, что нашла в себе силы покинуть шоу "Орел и решка". Она занята своими проектами и все свободное время посвящает воспитанию дочери и мужу. "Из-за съемок у меня начались проблемы в семье, – призналась Натали. – Я полгода жила без секса. Девушкам еще не так тяжело, но он же мужчина, и я его, конечно, понимаю. Мой муж известный музыкант, продюсер, и он сам работает в плотном графике. Мы счастливы и довольны. Воспитываем трехлетнюю дочку и души в ней не чаем. И задумываемся о пополнении".

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