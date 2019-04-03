"С*ка драная": голая Волочкова отстегала Собчак веником в бане

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак отхлестала веником скандальную балерину Анастасию Волочкову в бане.

Это произошло в эфире программы "Осторожно, Собчак", (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ксения пришла в гости к своей давней подруге, которая провела экскурсию по своему дому. И конечно же не обошлось без главной "достопримечательности" – бани, в которой балерина часто парится, а результаты выкладывает в Instagram, демонстрируя "фирменный" шпагат.

Собчак удивило, что даже в этом месте у Волочковой на стенах изображены балерины. Подруга показала ей "Щелкунчик", на что телеведущая пошутила: "боюсь представить, что ты с ним делаешь".

скриншот

На обычном осмотре бани дело не закончилось. Светские львицы в купальниках начали друг друга бить веником. Практически голая Волочкова, приговаривая, "я тебя за все отхлещу", напомнила, что они дружат с 1998 года.

А Собчак, в свою очередь, припомнила ей бизнесмена Вячеслава Лейбмана, которого подруга у нее увела.

"Вот тебе за Лейбмана, вот тебе за все! За Лейбмана уже не мало, между прочим. Он вообще-то первый парень, так сказать. У тебя их было до**ра. У меня – один захудалый Лейбман, и того увела. Су*а драная", – сказала Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Собчак и Волочковой несколько лет проходила вражда. Балерина неоднократно делала дерзкие высказывания в адрес подруги. Не так давно она обозвала телеведущую завистницей и "актрисой погорелого театра".

В марте она заявила, что Собчак на съемках ее программы вела себя дерзко и некультурно, и даже щупала голую грудь балерины.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!