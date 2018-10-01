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СпортLady

"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями

5.2тЧитать материал на украинском

Популярную украинскую исполнительницу Настю Каменских поклонники завалили пошлыми комментариями под новой фотографией, где певица позирует с одной из членов своей PR-команды.

Фотографию исполнительница обнародовала на своей странице в Instagram по случаю дня рождения члена своей команды Валерии.

"Лерочка, поздравляю тебя с днём рождения! Пусть сбудется все, что ты себе загадала. Спасибо, что ты со мной", - подписала кадр Каменских.

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Поклонники оставили множество откровенно пошлых комментариев под снимком: "Мммммм сиськи", "Грудь супер", "Сиси топ", "Сиськи хороши".

"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями
"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями
"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями
"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями

Не поскупились пользователи и на двусмысленные комментарии.

"Настя, у тебя такие красивые глаза", "Какие большие и красивые глаза", "Лайк, кто посмотрел сначала не на лицо", "А вот и праздничные шарики", - пишут поклонники.

"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями
"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями
"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями
"Большие и красивые глаза": новое фото Каменских завалили пошлыми комментариями

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настю Каменских снова раскритиковали поклонники за новую фотографию в интернете. Многие пользователи отметили, что Каменских выглядит постаревшей.

Персона
Настя Каменских (NK)
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Karpoev Ruslan
Karpoev Ruslan
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