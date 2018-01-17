"Сиси убежали": звезду "Дома-2" раскритиковали за пляжное фото

Скандальная российская телеведущая и певица, звезда "Дома-2" Ольга Бузова нарвалась на критику публикацией нового откровенного фото в купальнике.

Его она разместила в своем Instagram.

"Мое идеальное утро на вилле в шикарном отеле. Хочу от себя сказать большое спасибо за такой королевский прием. Какой потрясающий отель, сервис на высшем уровне, а какая вокруг природа. Просто красота, спокойствие и умиротворение. Обещаю себе сюда вернуться", — подписала она снимок, сделанный во время отдыха на курорте Пхукет (Таиланд).

На нем Бузова стоит на фоне бассейна, окруженного пальмами, в ярком открытом купальнике и с цветком в волосах.

Ольга Бузова Instagram Ольги Бузовой

Однако ее пляжный образ оценили далеко не все подписчики звезды. Многие из них оставили под постом множество комментариев, критикующих внешность и стиль Бузовой.

"Кроме груди и купальников больше нечего показать?! Ведь если есть что-то, можно и в одежде это проявить. Ведь не грудь важна и цвет купальника", "Сиси убежали", "Оля, ты же можешь быть нормальной девушкой! Не вульгарной, кричащей о сексе бабе, милой и талантливой. Так бы ты нашла хорошего парня быстрее! А пока ты из себя дуру делаешь, так только отпугиваешь всех", "Та она сама, как шпала", "Ты смотри фото прежде, чем выставить, бывает так ужасно позируешь!!!", "Все люди как люди, а ты как х...й на блюде. Как подросток 15-летний, нет ничего!", "Это точно, ни с...ки, ни п...ки и попа с кулачок, чем гордиться, тощая, как вобла", — возмущаются хейтеры звезды под фото.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре экс-министр культуры России и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что грудь Бузовой по упоминаемости в СМИ обошла даже премьер-министра Дмитрия Медведева.