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СпортLady

/Шоубиз

''Синдром Бузовой'': Нагиев разозлил сеть фото без штанов

4.3тЧитать материал на украинском

Российский актер Дмитрий Нагиев возмутил пользователей фотографией, на которой он спустил штаны.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, сказав, что занимался подобным занятием до того, как это стало популярным.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – написал Нагиев.

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В сети возмутились подобному жесту. Пользователи отметили, что он портит хорошее мнение подобными снимками.

"Тьфу, срамота", "Может ж*пу уже всем показать? Че стесняться?! Не надо портить о себе хорошее мнение! Шо за чушь", "Это ужасно стыдно", "Похоже в вашей жизни что то пошло не так. Очень жаль", – написали пользователи.

Некоторые также отметили, что подобным образом в соцсети себя ведет российская певица Ольга Бузова. "Походу его Бузова укусила", "Ответочка Бузовой", – добавили в комментариях.

''Синдром Бузовой'': Нагиев разозлил сеть фото без штанов
''Синдром Бузовой'': Нагиев разозлил сеть фото без штанов
''Синдром Бузовой'': Нагиев разозлил сеть фото без штанов
''Синдром Бузовой'': Нагиев разозлил сеть фото без штанов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нагиев рассказал, как пережил болезненные проблемы со здоровьем, которые застали его врасплох на съемочной площадке.

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Персона
Дмитрий Нагиев
Место
Россия
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2
Комментарии
11
11
Смешно
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Интересно
6
Печально
5
Трэш
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а как отреагировала эта самая сеть, на хохла с голым задом на сцене евровидения?
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CARGO 100
CARGO 100
Молодца !!! Люблю его приколы !
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