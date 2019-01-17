''Синдром Бузовой'': Нагиев разозлил сеть фото без штанов

Российский актер Дмитрий Нагиев возмутил пользователей фотографией, на которой он спустил штаны.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram, сказав, что занимался подобным занятием до того, как это стало популярным.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – написал Нагиев.

В сети возмутились подобному жесту. Пользователи отметили, что он портит хорошее мнение подобными снимками.

"Тьфу, срамота", "Может ж*пу уже всем показать? Че стесняться?! Не надо портить о себе хорошее мнение! Шо за чушь", "Это ужасно стыдно", "Похоже в вашей жизни что то пошло не так. Очень жаль", – написали пользователи.

Некоторые также отметили, что подобным образом в соцсети себя ведет российская певица Ольга Бузова. "Походу его Бузова укусила", "Ответочка Бузовой", – добавили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нагиев рассказал, как пережил болезненные проблемы со здоровьем, которые застали его врасплох на съемочной площадке.

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