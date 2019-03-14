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Схватил за промежность: стало известно о пошлой выходке Киркорова в гостях у Юдашкина

5.3тЧитать материал на украинском

В сети вызвало ажиотаж забавное фото певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова вместе с артисткой Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюкоза). Снимок был сделан на показе известного модельера Валентина Юдашкина в Москве.

На кадре Киркоров отличился пошлой выходкой: позируя рядом с Глюкозой, артист схватил ее за промежность. Басков в то же время обнимал певицу за талию. Снимок разместила на своей странице в Instagram Наталья, а также им поделился и Басков.

"Сегодня можно все!" – красноречиво подписала артистка фотографию.

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Фанаты Чистяковой-Ионовой бурно отреагировали на столь откровенный снимок: многие из них посмеялись в итоге над выходкой Филиппа, в то время как другие остро раскритиковали его за пошлость и вульгарность.

Схватил за промежность: стало известно о пошлой выходке Киркорова в гостях у Юдашкина

Схватил за промежность: стало известно о пошлой выходке Киркорова в гостях у Юдашкина

Схватил за промежность: стало известно о пошлой выходке Киркорова в гостях у Юдашкина

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Персоны
Филипп КиркоровНиколай БасковНаташа Ионова (Глюк’оZа)Глюкоза
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