Схватил за промежность: стало известно о пошлой выходке Киркорова в гостях у Юдашкина

В сети вызвало ажиотаж забавное фото певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова вместе с артисткой Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюкоза). Снимок был сделан на показе известного модельера Валентина Юдашкина в Москве.

На кадре Киркоров отличился пошлой выходкой: позируя рядом с Глюкозой, артист схватил ее за промежность. Басков в то же время обнимал певицу за талию. Снимок разместила на своей странице в Instagram Наталья, а также им поделился и Басков.

"Сегодня можно все!" – красноречиво подписала артистка фотографию.

Фанаты Чистяковой-Ионовой бурно отреагировали на столь откровенный снимок: многие из них посмеялись в итоге над выходкой Филиппа, в то время как другие остро раскритиковали его за пошлость и вульгарность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно в сети появилась информация о том, что супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова во время одного из его концертов в 2017 году.

Так, в то время поп-король выступал в Махачкале (столица Республики Дагестан, РФ). Вероятным "киллером" должен был стать местный житель Хидирнеби Казуев, которому якобы предложили за убийство Киркорова 2 миллиона рублей.

Галкин после новостей о "заказе убийства Филиппа" едко ответил на сплетни, попросив не беспокоить Киркорова, так как тот очень расстроен.

Киркоров, в свою очередь, гневно поставил точку в скандале, назвав все распространяемые данные ложью, придуманной "под синькой".

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