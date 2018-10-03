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СпортLady

''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ

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Украинскую певицу Таисию Повалий, которая активно гастролирует с концертами в России, высмеяли подписчики за фотографию в новом образе.

Повалий позирует в странном наряде: черной кофте, белом кардигане, белых штанах с матней и молочных сапогах на очень высокой платформе. Снимок исполнительница обнародовала на своей странице в Instagram.

''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ
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''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ

В комментариях к фото поклонники сразу отметили, что артистка оделась неподобающе для своего возраста.

''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ
''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ

"Ну к чему эти штанишки-обосратушки? Хуже некуда, когда взрослые женщины молодятся под подростков, неуместно","Странный наряд и еще с авоськой", "Неее... это не Ваш образ", "Уродливый наряд для великовозрастной Дамы", - пишут шокированные пользователи соцсети.

''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ
''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ
''Хуже некуда'': Таисию Повалий высмеяли в сети за новый образ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Таисия Повалий стала жертвой насмешек со стороны фанатов, показав им видео со съемок на скандальном телеканале "Интер".

Персона
Таисия Повалий
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