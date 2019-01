''Штамповка и плагиат!'' Участник Нацотбора на ''Евровидение'' спровоцировал скандал из-за конкурсной песни

Украинского певца, участника Национального отбора на "Евровидение-2019" Ivan NAVI обвинили в плагиате. Так, артист представил в сети конкурсную песню для Нацотбора, которая большинству пользователей напомнила известную композицию Джастина Тимберлейка.

Конкурсный трек Ивана "All For The Love" сравнили с песней Тимберлейка "Can't Stop the Feeling". Интересно, что композиция Джастина несколько лет назад была презентована также в ходе конкурса "Евровидение" (видео обеих песен смотрите ниже).

Схожесть треков спровоцировала настоящий скандал в сети. Пользователи были возмущены не только фактом возможного плагиата, но и тем, что песня Нави получилась "слабой и безликой".

"Ну это же очередной плагиат... Что за Тимберлейк? Ничем не выделяющаяся штамповка. Слабо для "Евровидения", – возмутились фолловеры.

Ivan NAVI - All For The Love:

Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING​​​​​​:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определили судей Национального отбора на "Евровидение-2019". Состав жюри прошлого года не изменился, в него вошли певица Джамала, шоумен, композитор, член жюри шоу "Х-фактор" Андрей Данилко и композитор, основатель проекта The Maneken, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants Евгений Филатов.

22 января организаторы Национального отбора проведут традиционную жеребьевку, которой определят порядок выступлений заявленных артистов в первом и втором полуфиналах. Полуфиналы отборочного этапа пройдут 9 и 16 февраля, финал, в котором и выберут представителя Украины на Евровидении - 23 февраля.

