Шнур закрывает ''Ленинград'': 5 самых громких клипов группы

В среду, 20 марта, российский музыкант Сергей Шнуров объявил о закрытии своего скандально известного проекта - группы "Ленинград". Коллектив был основан в 1997 году.

За 20 с лишним лет музыканты прославились не только злободневными песнями и громкими шоу, но и креативными, дерзкими клипами, которые время от времени обсуждались в сети неделями. OBOZREVATEL вспомнил 5 нашумевших роликов банды Шнура (Осторожно! В клипах присутствует ненормативная лексика и сцены 18+)

"Экспонат", режиссер Анна Пармас (2016)

141 млн просмотров

Первое место, безусловно, стоит отдать клипу к песне "Экспонат". Самый популярный в истории "Ленинграда" ролик в 2016 году сняла Анна Пармас. В нем совпало все: сюжет, героиня, образ, залихватский припев и панч про "лабутены", ставший впоследствии нарицательным.

"Сиськи", режиссер Анна Пармас (2016)

81 млн просмотров

В 2016-м трилогия: "Экспонат", "В Питере — пить" и "Сиськи" сделали Шнурова главный бытописателем жизни в России. В клипах Анны Пармас впечатляюще слились комедия и драма.

"Вояж", режиссер Илья Найшуллер

71 млн просмотров

Пронзительная история русских Бонни и Клайда в узнаваемой стилистике режиссера Ильи Найшуллера.

"ЗОЖ", режиссер Анна Пармас (2015)

54 млн просмотров

В то же 2015 году охватившая средний класс мода на спорт и ЗОЖ получила от Шнурова насмешливый и циничный ответ. Позиция музыканта, как этого можно было предсказать, оказалась куда ближе народу, о чем свидетельствуют цифры в YouTube.

"ВИП", режиссер Анна Пармас (2015)

48 млн просмотров

"ВИП". Вот она, история настоящей любви, рассказанная в традициях "Ленинграда" режиссером лучших клипов группы - Анной Пармас.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, Сергей в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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