Шнур в активном поиске: СМИ приписали скандальному рокеру еще один роман

Скандальному российскому певцу, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, который недавно развелся со своей супругой Матильдой, "приписали" новый роман. На сей раз вероятным предметом воздыхания стала экстравагантная девушка со стрижкой "под ноль" по имени Ксения Никифорова.

Поводом для слухов послужили совместные фотографии "Шнура" и Ксении в социальной сети. Примечательно, что фото были опубликованы в Instagram-аккаунте Никифоровой, который она вскоре удалила. Снимки распространило издание "Комсомольская правда".

У Ксении эффектная внешность, и, вероятно, именно этим она заинтересовала Шнурова.

Сергей Шнуров и Ксения Никифорова Комсомольская правда

"Друзья зовут меня "лысая из Brazzers" (крупнейшая в мире студия по производству порнофильмов - Ред)", - рассказала девушка.

Инстаграм-пользователи, в свою очередь, считают, что таким образом Ксения зарабатывает себе популярность, а Шнуров просто "троллит" бывшую жену снимками с эффектной девушкой.

Сергей Шнуров и Ксения Никифорова Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что певец Сергей Шнуров завел очередной роман. Избранницей певца оказалась подруга его бывшей жены - 48-летняя Ника Белоцерковская.