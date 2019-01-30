''Шансы летят к нулю'': фаворитке Нацотбора на ''Евровидение-2019'' напророчили фиаско из-за России

Певице MARUV (Анна Корсун), которая примет участие в Национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019" вместо отказавшейся ранее артистки TAYANNA, пророчат фиаско на соревновании из-за анонсированных концертов в России.
Так, артистка в апреле 2019 года выступит в нескольких российских городах, из за чего на нее ополчились многие украинские поклонники. Представители ее команды, в свою очередь, опасаются, что из-за тура по РФ у жюри Нацотбора сформируется предвзятое отношение к певице, пишет MK.Ru.
Ранее MARUV прочили победу в национальном отборочном туре "Евровидения-2019". После заявлений о желании выступать в России, карьера певицы может пойти стремительно вниз. Таким мнением поделился источник из близкого окружения певицы.
"Очень плохо, что информация о сольных концертах MARUV в России появилась именно сейчас, незадолго до финала Нацотбора, который состоится 23 февраля. Выбирать, кто представит Украину на "Евровидении-2019", будет жюри, а в его состав входит ярая патриотка Джамала... Учитывая все эти обстоятельства, боюсь, что у нашей звезды шансы стремительно летят к нулю..." – завили представители команды Анны Корсун.
Как сообщал OBOZREVATEL:
MARUV выступит в первом полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2019" в субботу, 9 февраля.
Полный список претендентов на участие в музыкальном конкурсе вы можете прочитать здесь.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).
Организаторы престижного соревнования уже обнародовали полный список стран-участниц, а также рассказали некоторые подробности о конкурсе.
"Евровидение" в Израиле пройдет под лозунгом "Позволь себе мечтать!" ("Dare to Dream").
Также стало известно, как будут выглядеть официальный логотип и сцена международного песенного конкурса.
Ведущими мероприятия будут популярные израильские знаменитости: Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.
Украина выступит восьмой (предпоследней) страной во второй части первого полуфинала. Два полуфинала будут разбиты на две части, в каждой из них — по 9 исполнителей.
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