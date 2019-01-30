''Шансы летят к нулю'': фаворитке Нацотбора на ''Евровидение-2019'' напророчили фиаско из-за России

Певице MARUV (Анна Корсун), которая примет участие в Национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019" вместо отказавшейся ранее артистки TAYANNA, пророчат фиаско на соревновании из-за анонсированных концертов в России.

Так, артистка в апреле 2019 года выступит в нескольких российских городах, из за чего на нее ополчились многие украинские поклонники. Представители ее команды, в свою очередь, опасаются, что из-за тура по РФ у жюри Нацотбора сформируется предвзятое отношение к певице, пишет MK.Ru.

Ранее MARUV прочили победу в национальном отборочном туре "Евровидения-2019". После заявлений о желании выступать в России, карьера певицы может пойти стремительно вниз. Таким мнением поделился источник из близкого окружения певицы.

"Очень плохо, что информация о сольных концертах MARUV в России появилась именно сейчас, незадолго до финала Нацотбора, который состоится 23 февраля. Выбирать, кто представит Украину на "Евровидении-2019", будет жюри, а в его состав входит ярая патриотка Джамала... Учитывая все эти обстоятельства, боюсь, что у нашей звезды шансы стремительно летят к нулю..." – завили представители команды Анны Корсун.

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