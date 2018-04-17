Сестра Кардашьян рассекретила имя первенца

Звезда реалити-шоу и светская львица Хлои Кардашьян, которая 12 апреля родила первенца, рассекретила имя новорожденной дочери.

Девочку, отцом которой является баскетболист Тристан Томпсон, назвали Тру. Об этом свидетельствует пост Кардашьян в социальной сети Instagram.

"Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, окончательно украла наши сердца, и мы просто ошеломлены от любви. Появление этого ангела в нашей семье — настоящее чудо. Мама с папой очень любят тебя, Тру", - подписала Хлои трогательный домашний кадр.

Напомним, Хлои родила после того, как узнала об измене Тристана Томпсона. Мужчину застукали целующимся с двумя девушками.

В отношениях с баскетболистом Кардашьян состоит с 2016 года.

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году в знаменитом семействе Кардашьян произошел настоящий "бейби-бум". В январе Ким Кардашьян в третий раз стала мамой, а в феврале первенца родила ее сестра Кайли Дженнер.