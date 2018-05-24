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Сергей Бабкин рассказал правду о своей свадьбе

2.7тЧитать новость на украинском

Певец Сергей Бабкин после выступления в масштабном шоу "Ліга зірок", которое телеканал "Украина" покажет в эту субботу, рассказал правду о своей свадьбе.

"Это не была "повторная" свадьба. Наше венчание было одним из самых лучших событий в нашей жизни. Мы отмечали десять лет со дня венчания: пригласили батюшку, который втайне венчал нас тогда, и он повторил обряд", – рассказал Сергей в интервью каналу "Украина".

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А уже после этого красивого обряда Сергей и Снежана присоединились к гостям, которых пригласили на празднование: "Мы решили собрать всех самых близких людей: шашлык, танцы, общение…Было очень приятно увидеть тех людей, с которыми мы хотели разделить нашу радость", – сказал Бабкин за кулисами праздничного шоу "Ліга зірок".

пресс-служба С. Бабкина

пресс-служба С. Бабкина

пресс-служба С. Бабкина

пресс-служба С. Бабкина

пресс-служба С. Бабкина

пресс-служба С. Бабкина

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Сергей Бабкин вместе со своей женой Снежаной снялись полностью обнаженными на природе.

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Тема
Свадьба
Персона
Сергей Бабкин
Место
Украина
Объект
свадьба
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