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''Серьезно пострадала'': звезда ''Танців з зірками'' рассказала о страшном ДТП

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Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, как попала в страшное ДТП, из-за которого могла быть разрушена ее карьера.

Так, прима не могла танцевать полгода, а также ей были строго запрещены любые физические нагрузки. Об этом шла речь в интервью для издания "Аргументы и факты".

Инцидент произошел, по словам балерины, из-за того, что она не пристегнулась ремнями безопасности. Удар пришелся на лобовое стекло автомобиля, в результате чего артистка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины.

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"Когда я только пришла в театр, отец забирал меня с репетиции. Я была уставшая, забыла пристегнуться и когда машина попала в аварию, был удар в лобовое стекло, я серьезно пострадала. В тот период я месяц должна была находиться в темной комнате, с зашторенными окнами, читать было нельзя, смотреть телевизор нельзя, о физической нагрузке вообще речь не шла", – поделилась воспоминаниями Кухар.

Также она добавила, что из-за ДТП, по состоянию здоровья, не могла танцевать более, чем полгода.

"У меня было сотрясение и гематома на пол лица. Это был очень сложный период", – подытожила звезда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Кухар поделилась личной историей о неудачном опыте семейной жизни. Так, ее первый муж не хотел, чтобы артистка занималась балетом и пытался забрать ее из театра.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Екатерина Кухар
Тег
Танці з зірками
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