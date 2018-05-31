Сенсация на проекте: где смотреть финальное пост-шоу "Холостяк-8"

Уже в пятницу, 1 июня, в эфире СТБ выйдет финальное пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж".

В студии Розы Аль-Намри яркие участницы разных сезонов откровенно расскажут, как сложилась их жизнь после проекта, кто из них вышел замуж, кто планирует свадьбу, а кто ждет пополнения в семье.

Подробностями личной жизни впервые поделится экс-Холостяк Дмитрий Черкасов. А также впервые в истории проекта прямо в студии "Как выйти замуж" - предложение руки и сердца.

СТБ

СТБ

СТБ

СТБ

СТБ

Но главная интрига вечера – как сложилась жизнь финалисток проекта Гали и Иванны, и удалось ли Рождену построить отношения со своей избранницей?

Все секреты 9 сезона узнаем уже в пятницу, 1 июня, в 20:00 в эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж". А также впервые за всю историю реалити прямо в эфире пост-шоу зрители узнают, кто может стать следующим Холостяком.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей шоу "Холостяк 8" стала Иванка. Девушка покорила Рождена своими женственностью, умом и красотой.