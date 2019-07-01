Сенсационная свадьба Тодоренко и Топалова: что известно о торжестве

В понедельник, 1 июля в итальянской Флоренции празднуют свадьбу украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов.

Торжественное мероприятие пройдет в компании друзей звезд, а также их родственников. Ранее сообщалось, что на свадьбе будут присутствовать около 300 человек. OBOZREVATEL следит за событиями на масштабной "звездной гулянке".

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Так, пока в сети снимки церемонии не появились, однако уже известно, что на свадьбу приглашена украинская звезда Леся Никитюк, коллеги Регины по сцене Алина Астровская и Елена Чирва (ранее Винорадова, бывшая участница коллектива Real O, где начинала свою карьеру певицы и сама Регина).

Никитюк в Италии в день свадьбы Instagram

Никитюк отправилась на свадьбу в Италию Instagram

К слову, Астровская и Чирва будут свидетельницами на свадебной церемонии.

Организацией мероприятия занималось элитное московское агентство Ace Events, которое принадлежит сестре Топалова Алине.

Топалова встретили в аэропорту Флоренции перед свадьбой Instagram

Свадьба Топалова и Тодоренко оформлена в итальянском классическом стиле, над дизайном интерьера и декорациями работала российский дизайнер Юлия Шакирова, которая часто занимается оформлением праздников для звезд РФ.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Флоренции, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Сорренто.

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