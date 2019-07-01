ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

Сенсационная свадьба Тодоренко и Топалова: что известно о торжестве

225Читать материал на украинском

В понедельник, 1 июля в итальянской Флоренции празднуют свадьбу украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов.

Торжественное мероприятие пройдет в компании друзей звезд, а также их родственников. Ранее сообщалось, что на свадьбе будут присутствовать около 300 человек. OBOZREVATEL следит за событиями на масштабной "звездной гулянке".

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Так, пока в сети снимки церемонии не появились, однако уже известно, что на свадьбу приглашена украинская звезда Леся Никитюк, коллеги Регины по сцене Алина Астровская и Елена Чирва (ранее Винорадова, бывшая участница коллектива Real O, где начинала свою карьеру певицы и сама Регина).

Никитюк в Италии в день свадьбы

Никитюк в Италии в день свадьбы

Instagram

Никитюк отправилась на свадьбу в Италию

Никитюк отправилась на свадьбу в Италию

Instagram

Новости
"Без трусов": Тодоренко сделала интимное признание о своей свадьбе

К слову, Астровская и Чирва будут свидетельницами на свадебной церемонии.

Организацией мероприятия занималось элитное московское агентство Ace Events, которое принадлежит сестре Топалова Алине.

Топалова встретили в аэропорту Флоренции перед свадьбой

Топалова встретили в аэропорту Флоренции перед свадьбой

Instagram

Свадьба Топалова и Тодоренко оформлена в итальянском классическом стиле, над дизайном интерьера и декорациями работала российский дизайнер Юлия Шакирова, которая часто занимается оформлением праздников для звезд РФ.

Новости
"Хочется сожрать": Топалов умилил сеть фото с сыном

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel