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Семью звезды сериала ''Мажоры'' постигло новое несчастье

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На актера Павла Прилучного и его супругу Агату Муцениеце, которых недавно активно обсуждали в сети из-за скандала вокруг избиения, обрушилось новое несчастье.

По данным News.ru, их сын Тимофей заболел гнойным отитом, из-за чего матери пришлось взять вынужденный отпуск, чтобы заботиться о ребенке.

"У Тимофея гнойный отит, воспалительный процесс, что очень неприятно и болезненно. Он пьет курс антибиотиков и уже пошел на поправку. Но ситуация усугубилась тем, что наша бессменная няня, которая с детьми с первого года жизни, тоже приболела. Мы с Пашей пытаемся организовать жизнь семьи с учетом этих обстоятельств", – рассказала Муцениеце.

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Трансформация праздника в наглядных фото! Кажется, совсем недавно было 4!!! А уже отдудели 6 летие!!!! Как всегда, весело и шумно! Спасибо всем нашим гостям! По фоткам с дней рождений можно будет потом вспоминать его любимых героев! Да и вообще, листая карусель, понять как менялся его вкус! Сейчас - это черепашки ниндзя. В прошлом году были трансформеры, в позапрошлом человек-паук. Представляете, уже реально 3 год подряд, День Тимона проходит с @moreshowcom. Ребята все делают сами, а мы только веселимся и общаемся с гостями и друзьями! И я не устану повторять, что они самые крутые! Даже если вы живете не в Москве, смело им звоните они выезжают по всему миру! @moreshowcom где наше видео? Я не успела совсем ничего снять на телефон😭 #moreshowcom Ph: 📸 @melisova.ru

Допис, поширений Agata M (@agataagata)

Она уточнила, что может позволить себе побыть дома с детьми, потому что все проекты – на этапе разработки.

"Надеюсь, Тима скоро окончательно выздоровеет. Хотя на любимый поперечный шпагат он уже и так садится — болезнь ему не помеха", — добавила она.

По словам Муцениеце, она решила отдохнуть от социальных сетей после недавней шумихи вокруг их семьи. Ведь актриса неоднократно пыталась опровергнуть слухи о том, что Прилучный ее избил, но никто не слушал.

"Я поняла, что месить этот навоз можно бесконечно. И любую мою реакцию расценивают как повод для публикаций. Зачем я буду связываться с людьми? Решила не обращать внимания", — подчеркнула актриса.

Тимофей) любовь моя!

Допис, поширений Agata M (@agataagata)

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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