Семью звезды сериала ''Мажоры'' постигло новое несчастье

На актера Павла Прилучного и его супругу Агату Муцениеце, которых недавно активно обсуждали в сети из-за скандала вокруг избиения, обрушилось новое несчастье.

По данным News.ru, их сын Тимофей заболел гнойным отитом, из-за чего матери пришлось взять вынужденный отпуск, чтобы заботиться о ребенке.

"У Тимофея гнойный отит, воспалительный процесс, что очень неприятно и болезненно. Он пьет курс антибиотиков и уже пошел на поправку. Но ситуация усугубилась тем, что наша бессменная няня, которая с детьми с первого года жизни, тоже приболела. Мы с Пашей пытаемся организовать жизнь семьи с учетом этих обстоятельств", – рассказала Муцениеце.

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Она уточнила, что может позволить себе побыть дома с детьми, потому что все проекты – на этапе разработки.

"Надеюсь, Тима скоро окончательно выздоровеет. Хотя на любимый поперечный шпагат он уже и так садится — болезнь ему не помеха", — добавила она.

По словам Муцениеце, она решила отдохнуть от социальных сетей после недавней шумихи вокруг их семьи. Ведь актриса неоднократно пыталась опровергнуть слухи о том, что Прилучный ее избил, но никто не слушал.

"Я поняла, что месить этот навоз можно бесконечно. И любую мою реакцию расценивают как повод для публикаций. Зачем я буду связываться с людьми? Решила не обращать внимания", — подчеркнула актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети появилась информация, что Прилучный якобы избил Муцениеце накануне Нового года, после чего закрыл жену дома и не выпускал.

Пиар-менеджер пары опровергла слухи, назвав их бредом. Сама Муцениеце опубликовала неожиданное фото с мужем.

Позже она прокомментировала информацию об избиении в саркастичной манере.

При этом, в полиции подтвердили, что выезжали на вызов касательно избиения.

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