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"Вместе делаем что-то особенное": семейство Кардашьян обнажилось для фото

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Пять сестер из популярной американской семьи Кардашьян-Дженнер снялись для новой рекламной кампании Calvin Klein.

Фотографией со съемки поделилась на своей странице в Instagram Ким Кардашьян.

"Семья – это все. Поэтому, для нас очень важно, когда мы все вместе делаем что-то особенное", - написала под фото Ким.

Вместе с Ким на съемочной площадке были ее сестры: Хлои, Кортни, Кайли и Кендалл.

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Менее чем за сутки фото на странице Ким набрало почти два миллиона лайков.

Знаменитые теледивы снялись для новой рекламной кампании Calvin Klein Jeans и Calvin Klein Underwear, где позировали в кантри-декорациях амбарного помещения в джинсовых комплектах и в нижнем белье.

Семейство Кардашьян-Дженнер

calvinklein.com

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Автором съемки стал знаменитый фотограф Вилли Вандерперра.

Семейство Кардашьян-Дженнер

calvinklein.com

Семейство Кардашьян-Дженнер

calvinklein.com

Семейство Кардашьян-Дженнер

calvinklein.com

Как сообщал "Обозреватель", светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян шокировала поклонников снимком, который был сделан еще до ее пластических операций.

Персоны
Ким КардашьянХлои КардашьянКайли ДженнерКендалл Дженнер
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