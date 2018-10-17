Самый известный грек Украины представил горячий клип

Самый известный грек Украины Andreas выпустил видео клип к своему хиту “Selena”.

Съемки проходили в солнечной Греции. Режиссером выступил популярный греческий клипмейкер- Костас Константинидис, известный своими работами с метрами греческого шоу-биза : Helenapapparizou, AnnaViss, NikosIkonomopoulos и многими другими.

Для этого клипа Andreasсобрал " горячую тройку" , знойных артистов: сына известного рэпера COOLIO- Riskkyidd, участника Евровидения 2016, финалистку конкурса "Голос" в Греции – Free.

А главной героиней клипа, стала знойная, сексапильная украинка - Алеся Якусевич.

Сюжет клипа разворачивается в Афинах, в старом районе - Плака, который практически сохранил свой первозданный вид, особенности греческой культуры и ее неповторимый колорит!

"Я очень люблю связывать разные культуры и в музыке и в клипах, и в очередной раз мне хочется показать всем родную Грецию, с ее неповторимым колоритом и радушием", —Аndreas.

Именно там, наш герой встречает девушку своей мечты. Ту самую, из морской пены. Забыв обо всем, петляя за ней по многочисленным узеньким улочкам Плаки, образовывая замысловатый узор Дедальского лабиринта, уводящего "сквозь времена" в далекое прошлое…