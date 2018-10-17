МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Самый известный грек Украины представил горячий клип

9.1тЧитать материал на украинском

Самый известный грек Украины Andreas выпустил видео клип к своему хиту “Selena”.

Съемки проходили в солнечной Греции. Режиссером выступил популярный греческий клипмейкер- Костас Константинидис, известный своими работами с метрами греческого шоу-биза : Helenapapparizou, AnnaViss, NikosIkonomopoulos и многими другими.

Для этого клипа Andreasсобрал " горячую тройку" , знойных артистов: сына известного рэпера COOLIO- Riskkyidd, участника Евровидения 2016, финалистку конкурса "Голос" в Греции – Free.

А главной героиней клипа, стала знойная, сексапильная украинка - Алеся Якусевич.

Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Новости
Известный рэпер раздел в клипе ''Меланию Трамп'': в сети ажиотаж
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип
Самый известный грек Украины представил горячий клип

Сюжет клипа разворачивается в Афинах, в старом районе - Плака, который практически сохранил свой первозданный вид, особенности греческой культуры и ее неповторимый колорит!

"Я очень люблю связывать разные культуры и в музыке и в клипах, и в очередной раз мне хочется показать всем родную Грецию, с ее неповторимым колоритом и радушием", —Аndreas.

Именно там, наш герой встречает девушку своей мечты. Ту самую, из морской пены. Забыв обо всем, петляя за ней по многочисленным узеньким улочкам Плаки, образовывая замысловатый узор Дедальского лабиринта, уводящего "сквозь времена" в далекое прошлое…

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги