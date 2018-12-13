Сексуальная Седокова попалась на фотошопе: где приврала звезда

Украинская секс-бомба, певица Анна Седокова, которая часто радует своих поклонников откровенными снимками, попалась на фотошопе.

Так, на пикантных снимках многие фанаты восхищаются фигурой Анны: пышной грудью, тонкой талией и аппетитными, подтянутыми ягодицами. Оказалось, что артистка увлекается фотошопом, так как на роликах без ретуши, которые она размещает в "историях" своего Instagram-аккаунта звезда выглядит несколько по-другому. OBOZREVATEL предлагает посмотреть примеры снимков, которые доказывают "вранье" Седоковой (видео смотрите внизу страницы).

Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети короткое видео из студии одной из радиостанций, где отчетливо видно, что бедра Анны заметно больше, чем на фото в аккаунте, а также в глаза бросается несколько выпирающий живот.

Кроме того, руки Седоковой, как оказалось, на самом деле не настолько подтянутые и худые, как демонстрируется на снимках. При чем Анна не впервые допускает подобные оплошности: недавно певица опубликовала снимок, на котором ее рука буквально "пошла волной", то есть потеряла четкий контур из-за применения графического редактора.

Instagram @annasedokova

Предлагаем посмотреть снимки Седоковой, где мог быть использован фотошоп:

Скриншоты из видео без ретуши:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным видео, нарвавшись на шквал критики.