Сексуальная Седокова попалась на фотошопе: где приврала звезда

Украинская секс-бомба, певица Анна Седокова, которая часто радует своих поклонников откровенными снимками, попалась на фотошопе.
Так, на пикантных снимках многие фанаты восхищаются фигурой Анны: пышной грудью, тонкой талией и аппетитными, подтянутыми ягодицами. Оказалось, что артистка увлекается фотошопом, так как на роликах без ретуши, которые она размещает в "историях" своего Instagram-аккаунта звезда выглядит несколько по-другому. OBOZREVATEL предлагает посмотреть примеры снимков, которые доказывают "вранье" Седоковой (видео смотрите внизу страницы).
Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети короткое видео из студии одной из радиостанций, где отчетливо видно, что бедра Анны заметно больше, чем на фото в аккаунте, а также в глаза бросается несколько выпирающий живот.
Кроме того, руки Седоковой, как оказалось, на самом деле не настолько подтянутые и худые, как демонстрируется на снимках. При чем Анна не впервые допускает подобные оплошности: недавно певица опубликовала снимок, на котором ее рука буквально "пошла волной", то есть потеряла четкий контур из-за применения графического редактора.
Instagram @annasedokova
Предлагаем посмотреть снимки Седоковой, где мог быть использован фотошоп:
Вот не любите вы меня одетой) А потом ещё ругаетесь . Вот любая фотка в купальнике и сотни тысяч лайков, а пальто как-то не очень идёт. Давайте тогда вы не будете на меня злиться и писать гадости под фото. Ведь женщины разные и в каждой из нас есть много сторон, много настроений. Бывают моменты, когда хочется кричать от боли или чтобы он увидел, какая ты классная и постишь такие фото, которые кричат.) А у вас как с этим? Какие фотографии отражают ваши состояния? P.S. Спасибо за все @akvariym ❤️
Скриншоты из видео без ретуши:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников новым откровенным видео, нарвавшись на шквал критики.