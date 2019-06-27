Сексуальная Michelle Andrade поразила сеть откровенным видео

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andradе) представила горячий клип на песню Tranquila.

Зажигательный трек стал первым в новом альбоме Latino Ritmo, который вместе с премьерой видео открылся на всех цифровых площадках. Об этом сообщила пресс-служба певицы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Кадры клипа воссоздают криминальный латинский район с его обитателями, правилами и законами. В ролике Мишель предстала в роли главы гангстеров.

Мишель Андраде в клипе Tranquila Пресс-служба

"Она умеет постоять за себя и свои принципы: ловко управляется с оружием, танцует на капоте авто и разбивает бутылку о голову обидчика, не побоявшись ввязаться в драку в баре. Всем трюкам певица училась у профессиональных каскадеров и справилась с ними без дублера", – отметили в пресс-службе.

Мишель Андраде в клипе Tranquila Пресс-служба

Андраде, в свою очередь добавила, что современным девушкам в настоящее время живется сложно, поэтому в клипе она показала, что любая женщина может отстоять свои права и защитить себя от обидчиков, однако все же этим должны заниматься мужчины.

Мишель Андраде в клипе Tranquila Пресс-служба

"Все знают, как непросто таким девушкам в современном мире и как многого от них ждут, в том числе, окружающие мужчины. Это намек парням, что пора брать инициативу в свои руки и бороться за свою женщину", – поделилась Мишель.

Мишель Андраде в клипе Tranquila Пресс-служба

Мишель Андраде в клипе Tranquila Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишель Андраде покорила сеть эротическим танцем. Так, соблазнительный ролик, где артистка демонстрирует смелые движения, привел в восторг ее фанатов.

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