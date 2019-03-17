Сексуальная Каменских блеснула фигурой для страниц глянца

Украинская поп-дива Настя Каменских снялась в яркой фотосессии женского журнала Cosmopolitan.

Один из снимков знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем певица позирует в черном топе, черном пальто и розовой короткой юбке, которая открыла ее стройные ноги.

Свой легкий образ Каменских дополнила босоножками и едва заметным макияжем. Снимок знаменитость опубликовала без каких-либо комментариев.

Всего за несколько часов пост знаменитости собрал без малого 50 тыс. лайков. В комментариях сотни фолловеров звезды оценили ее образ и внешность комплиментами.

"Идеальные ноги", "Богиня", "Очень сексуальная", "Настя, прекрасно выглядите! Стиль вам к лицу", "Я б женился", - указали под постом Каменских.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Каменских отреагировала на слухи о своей беременности, признавшись, что у нее есть любимый человек.

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