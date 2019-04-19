"Сексом займетесь?" Горячий поцелуй на глазах у всех вызвал истерику на "Холостяк-9"

В пятницу, 19 апреля, главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин принес разлад в коллектив девушек неосторожным поступком.

Участниц сначала вывело из себя, что он бросил их в аэропорту, но чащу терпения переполнила демонстрация чувств на глазах у девушек. OBOZREVATEL расскажет, что произошло.

Ситуация в Париже заметно испортила настроение девушкам, которые вынуждены были самостоятельно добираться в Бордо. Чтобы как-то разрядить напряжение, Никита решил устроить групповое свидание.

Казалось бы, все было нормально. Он поговорил с Наташей, которая неоднократно пыталась доказать, что достойна внимания. После этого Холостяк отправился на небольшую прогулку с Дашей, которая была расстроена. И именно с ней он допустил главный промах.

Наташа

Добрынин шел с девушкой вдоль берега, разговаривал, и обстановка побудила их поцеловаться на фоне заката. Этот момент происходил на глазах у остальных участниц проекта.

"В смысле целуются?! Смотрите девочки, ну посмотрите", – устроила истерику Наташа.

Никита Добрынин и Даша

Никита Добрынин и Даша

"Ты что, вообще ох*енел? Я тебе этого не прощу, никак", – за кадром возмутилась Оля. Что она, что Лилия – обе расплакались от увиденного.

А Наташе такая неосторожность просто сорвала планку. Она начала злобно высказываться, что остальные молчат и будут себя вести с Никитой, будто ничего не было. Она так надоела девушкам криками, что они начали на нее ругаться и просили замолчать. "Мне просто сорвало крышу", – призналась Наташа.

Когда Добрынин и Даша вернулись ко всем, Лилия спросила, может ли он не целоваться с кем-либо, когда все это видят. В коллективе начало нарастать напряжение. Никите пришлось извиниться. По словам героя, он думал, что отошел достаточно далеко.

Лилия

"Я понимаю ваше переживание. Это не просто, я уверен, что мы выйдем из этой ситуации достойно", – ответил Холостяк и прервал на этой ноте свидание, оставив участниц в плохом настроении.

Поведение Добрынина настолько всех разочаровало, что некоторые остались в недоумении, как вообще дальше себя вести.

"Я не понимаю, что меня заставляет через это проходить и терпеть. Что дальше, сексом будут заниматься при нас? Я не понимаю, что я тут делаю. Я злая на себя. Я увидела и до сих пор тут нахожусь", – расплакалась Оля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.

К 7 выпуску в проекте осталось семь участниц. В шестом выпуске девушек ждало испытание: на проект пришли три конкурентки. Они оказались экспертами, которые шпионили ради Добрынина.

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