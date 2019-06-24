"Секси!" 70-летняя Пугачева в прозрачном наряде произвела фурор в сети

В сети показали новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой, на котором она изображена в прозрачной блузе и с экстравагантной прической. Снимок вызвал ажиотаж среди фанов певицы.

Так, 70-летняя артистка сфотографировалась в одном из московских салонов красоты, фотографию опубликовали на официальной странице салона в Instagram.

В комментариях под фото пользователи сети "забросали" примадонну комплиментами, отметив, что она женственно и сексуально выглядит в прозрачной блузе – по мнению фанатов молодежные образы ей очень к лицу.

Другие же отметили, что с каждым годом знаменитая артистка становится все красивее и в свои 70 выглядит лучше, чем в молодости.

"Куколка! С каждым годом только краше! Как жаль, что вы раньше так не одевались. Алла – sexy girl", – похвалили артистку поклонники.

Нашлись и те, кто упрекнул Пугачеву в желании казаться "девочкой", когда ей уже исполнилось 70 лет.

"Уже шикарной не назовешь. Ей 70 – куда уже стараться на девочку походить? Жалко, лицо как у мумии, с пластикой перебор уже", – возмутились другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть снимком, на котором позировала в полупрозрачном мини-платье. Пользователи бурно отреагировали на яркий снимок. Многие похвалили 70-летнюю примадонну, другие же в который раз акцентировали внимание на ее возрасте.

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