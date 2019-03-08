"Секса хочет": Лорак раскритиковали в сети за новое откровенное фото

Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в сети за новое фото, на котором звезда позирует в красном платье с глубоким декольте.
Снимок появился на ее странице в Instagram. "С праздником весны, милые девочки!", — написала певица.
Часть подписчиков в комментариях расхвалили ее за яркую внешность.
Другим же не понравилось глубокое декольте Лорак. Некоторые предположили, что ей не хватает мужского внимания после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу.
"Поскромнее наряд не могла надеть?", "Вся грудь наголо!", "Вся в красном...похоже, что секса хочет", — написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений Лорак стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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