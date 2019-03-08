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"Секса хочет": Лорак раскритиковали в сети за новое откровенное фото

121.9тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в сети за новое фото, на котором звезда позирует в красном платье с глубоким декольте.

Снимок появился на ее странице в Instagram. "С праздником весны, милые девочки!", — написала певица.

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Часть подписчиков в комментариях расхвалили ее за яркую внешность.

Другим же не понравилось глубокое декольте Лорак. Некоторые предположили, что ей не хватает мужского внимания после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу.

"Поскромнее наряд не могла надеть?", "Вся грудь наголо!", "Вся в красном...похоже, что секса хочет", — написали в комментариях.

"Секса хочет": Лорак раскритиковали в сети за новое откровенное фото
"Секса хочет": Лорак раскритиковали в сети за новое откровенное фото
"Секса хочет": Лорак раскритиковали в сети за новое откровенное фото

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Персона
Ани Лорак
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Комментарии
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Меня подзадолбали порно-новости. "Звезды",кроме как оголяться, чем-нибудь могут удивить? А то все с одинаковыми шлюховатыми повадками, наряженные, как клоуны... Где музыка, песни, творчество? Печаль.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Теперь давайте про перевал дятла! Нужно удалять помойку из закладок...
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