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Секс втроем и свингер-пати: Потап сделал интимное признание

3.8тЧитать материал на украинском

Популярный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) сделал интимное признание.

Так, в программе "Слава+", куда он пришел со своей группой Mozgi, музыкант ответил на провокационные вопросы о сексуальной жизни, где и признался, что занимался сексом втроем. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Во время блиц-опроса "Было или не было" с ведущим шоу Славой Деминым, Потап признался, что, помимо секса втроем он еще и, вероятно, посещал свингер-вечеринки. Интересно, что на вопрос, посещал ли он свингер-пати ответил уклончиво, подняв сразу две таблички.

Ответ Потапа на вопрос о сексе втроем

Ответ Потапа на вопрос о сексе втроем

Скриншот из видео (YouTube)

Новости
"Да!" Потап сделал громкое заявление об отношениях с Каменских

Другие участники коллектива Mozgi признавались, что изменяли в отношениях, делали интимную стрижку, заглядывались на подружку своего друга и другом.

Ответ Потапа на вопрос о свингер-вечеринках

Ответ Потапа на вопрос о свингер-вечеринках

Скриншот из видео (YouTube)

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Потап ярко потроллил ведущего Славу Демина из-за Насти Каменских. Так, во время интервью в студии рэпер пошутил, что во время поиска порнороликов случайно наткнулся в сети на интервью Славы с Настей Каменских.

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Mozgi
Тег
шоу-бизнес
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