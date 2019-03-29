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Секс-символ сериала "Школа" удивила трогательным видео

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Молодая украинская актриса и певица, исполнительница одной из главных ролей в популярном сериале "Школа" Оля Шевченко (Olya Shelby) презентовала клип на песню "Слышишь", в котором рассказала о своих отношениях.

В клипе также снялся и другой герой "Школы", актер Саша Петренко, который сыграл ее возлюбленного. Ролик опубликован на YouTube-канале певицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Съемки клипа проходили в начале февраля 2019 года на Киевском море. Артистка поделилась своими впечатлениями от рабочего процесса.

Секс-символ сериала "Школа" удивила трогательным видео

Пресс-служба

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"С девяти утра и до заката солнца снимали без перерыва. Было по-февральски холодно, с моря дул сильнейший ветер, изредка бегали греться, на несколько минут укутывались пледами и куртками, а потом опять в кадр. Что же, красота требует жертв! Актриса должна быть готова к любым экстремальным ситуациям, так что мне не привыкать – я в свое время снималась с температурой 39, плавала в море, когда вода была +10 и отрабатывала 30-часовую съемку", – рассказала Шевченко.

Роль возлюбленного артистки сыграл ее коллега по сериалу “Школа” Саша Петренко. Несмотря на то, что по сюжету сериала у них нет романа, напротив – даже имеются конфликты, поклонники часто приписывают им любовные отношения.

Секс-символ сериала "Школа" удивила трогательным видео

Пресс-служба

"Когда мы искали главного героя для клипа, основным требованием для него была красивая искренняя улыбка. Я сразу вспомнила Сашу. Тем более, мы год снимаемся вместе, знаем друг друга и чувствуем, И, кстати, поклонники сериала постоянно нас “сватают” друг друга, считают красивой парой", – отметила певица.

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По словам самой Оли, эту песню она посвятила своему молодому человеку и сложным моментам их отношений.

Секс-символ сериала "Школа" удивила трогательным видео

Пресс-служба

"Он тоже публичный человек. Постоянно в гастролях и разъездах. Мы находимся в сотнях километрах друг от друга. Скоро я уезжаю в фан-тур со “Школой” на целый месяц... Происходящее – очень большое испытание для нас и наших отношений. Но, думаю, мы его пройдем. Каждый из нас двоих прикладывает к этому свои усилия. Имя любимого не скажу. Пусть это и звучит банально, но счастье любит тишину. Не хотим привлекать к себе лишнее внимание", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-певица Настя Каменских (NK)презентовала клип на новую версию испаноязычного трека PELIGROSO, который исполнила в дуэте с латиноамериканским певцом DE LA GHETTO (Де Ла Гетто).

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