Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

Экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня показала публике голое фото, которое она сделала в Монако.

38-летня модель позировала топлес, прикрыв пышную грудь руками. Соблазнительные снимки в цветном и черно-белом варианте она разместила на своей личной странице в Instagram.

Поклонники Бони восхитились фотографиями звезды: в комментариях к посту они оставили массу комплиментов и приятных слов артистке.

Инстаграм-страница Виктории Бони

"Виктория, ты обалденная красотка!" – пришли в восторг фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня показала в Instagram голое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Модель позировала на фоне океана в белом халате, наброшенном на обнаженное тело, не стесняясь показывать свои прелести на камеру.