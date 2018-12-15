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Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

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Экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня показала публике голое фото, которое она сделала в Монако.

38-летня модель позировала топлес, прикрыв пышную грудь руками. Соблазнительные снимки в цветном и черно-белом варианте она разместила на своей личной странице в Instagram.

Поклонники Бони восхитились фотографиями звезды: в комментариях к посту они оставили массу комплиментов и приятных слов артистке.

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Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

Инстаграм-страница Виктории Бони

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"Виктория, ты обалденная красотка!" – пришли в восторг фолловеры.

Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

Секс-бомба из ''Дом-2'' полностью разделась перед камерой: опубликовано фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня показала в Instagram голое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Модель позировала на фоне океана в белом халате, наброшенном на обнаженное тело, не стесняясь показывать свои прелести на камеру.

Персона
Виктория Боня
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