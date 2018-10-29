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''Сейчас больше'': беременная Тодоренко показала полуобнаженное тело

3.2тЧитать материал на украинском

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая готовится родить первенца от российского поп-исполнителя Влада Топалова, показала своим поклонникам откровенный снимок в купальнике.

Фото было сделано еще о беременности Регины - на снимке артистка демонстрирует подтянутое тело. В подписи к изображению тодоренко сокрушается о том, что во время беременности заметно поправилась и теперь ее телго не настолько привлекательное. Об эттом она написала в Instagram.

"Совсем недавно мое тельце было таким... Я каталась на скейте и серфборде, а сейчас у меня пышная попа", - отметила артистка.

Это фото сделано в Калифорнии , в #LA ) Совсем недавно мое тельце было таким 🙈😆, я каталась на скейте и серфборде, а сейчас усадила свою пышную попу на удобный диван студии #ПятницаСРегиной Смотрите новый интереснейший выпуск о путешествиях , об #орелирешка, презентацию новой песни - ссылка в профиле. #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍 #регинатодоренко @prtshow Style - @irushairusha Photo - @tonythespaceman MakeUp - @kavalerchikyana

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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Поклонники Тодоренко отметили, что изменения в фигуре ей к лицу - пышные формы очень идут Регине. При этом некоторые все же отметили, что худоба девушке подходила больше.

"Зато грудь сейчас больше", - подбодрили ведущую поклонники.

''Сейчас больше'': беременная Тодоренко показала полуобнаженное тело

''Сейчас больше'': беременная Тодоренко показала полуобнаженное тело

''Сейчас больше'': беременная Тодоренко показала полуобнаженное тело

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о помолвке в июле 2018 года, разместив совместное фото в Instagram. Певец сделал предложение весьма оригинальным образом, спросив о том, согласна ли Регина выйти замуж за него в социальной сети.

Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
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