''Сейчас больше'': беременная Тодоренко показала полуобнаженное тело

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая готовится родить первенца от российского поп-исполнителя Влада Топалова, показала своим поклонникам откровенный снимок в купальнике.

Фото было сделано еще о беременности Регины - на снимке артистка демонстрирует подтянутое тело. В подписи к изображению тодоренко сокрушается о том, что во время беременности заметно поправилась и теперь ее телго не настолько привлекательное. Об эттом она написала в Instagram.

"Совсем недавно мое тельце было таким... Я каталась на скейте и серфборде, а сейчас у меня пышная попа", - отметила артистка.

Новости Муж беременной Тодоренко сделал откровенное признание

Поклонники Тодоренко отметили, что изменения в фигуре ей к лицу - пышные формы очень идут Регине. При этом некоторые все же отметили, что худоба девушке подходила больше.

"Зато грудь сейчас больше", - подбодрили ведущую поклонники.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о помолвке в июле 2018 года, разместив совместное фото в Instagram. Певец сделал предложение весьма оригинальным образом, спросив о том, согласна ли Регина выйти замуж за него в социальной сети.