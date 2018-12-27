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Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

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Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пышную грудь на российском телевидении.

Артистка пришла на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым с целью поговорить о личном. Перед камерами секс-бомба появилась в очень откровенном наряде, который фактически оголил ее бюст. Видео программы опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Так, Седокова выбрала для съемок на ТВ красное платье в пол с экстраглубоким вырезом в зоне декольте. Фанаты Анны пришли в восторг от такого смелого образа, оставив в комментариях массу комплиментов.

Анна Седокова

Анна Седокова

Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

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Седокова в красном латексе сверкнула большой грудью: в сети ажиотаж
Анна Седокова

Анна Седокова

Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова

Анна Седокова

Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова

Анна Седокова

Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Новости
''Как пошло'': Седокова на фото засветила голую грудь
Анна Седокова

Анна Седокова

Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова

Анна Седокова

Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Анна Седокова рассказала на шоу о личных переживаниях, которые связаны с ее младшей дочерью Моникой. По словам артистки, ей пришлось обратиться к зарубежным адвокатам и платить им по 50 тысяч долларов за то, чтобы у нее была возможность общаться с ребенком. Несмотря на то, что бывшие супруги решили все вопросы, Седокову все равно могут лишить родительских прав.

Персоны
Анна СедоковаАндрей Малахов
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