Седокова засветила пышную грудь на росТВ: фото и видео

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пышную грудь на российском телевидении.

Артистка пришла на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым с целью поговорить о личном. Перед камерами секс-бомба появилась в очень откровенном наряде, который фактически оголил ее бюст. Видео программы опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Так, Седокова выбрала для съемок на ТВ красное платье в пол с экстраглубоким вырезом в зоне декольте. Фанаты Анны пришли в восторг от такого смелого образа, оставив в комментариях массу комплиментов.

Анна Седокова Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Анна Седокова Шоу "Прямой эфир" (YouTube)

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Анна Седокова рассказала на шоу о личных переживаниях, которые связаны с ее младшей дочерью Моникой. По словам артистки, ей пришлось обратиться к зарубежным адвокатам и платить им по 50 тысяч долларов за то, чтобы у нее была возможность общаться с ребенком. Несмотря на то, что бывшие супруги решили все вопросы, Седокову все равно могут лишить родительских прав.