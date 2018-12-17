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Седокова в красном латексе сверкнула большой грудью: в сети ажиотаж

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова вызвала ажиотаж в сети откровенной фотографией, где демонстрирует свою грудь.

Певица позировала в дерзком латексном образе красного цвета. Наряд артистки выгодно подчеркнул ее грудь внушительных размеров. Вызывающим снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

Яркий образ Седоковой дополнил агрессивный и смелый макияж, выполненный также в красных оттенках.

Поклонники Анны были восхищены смелым и горячим снимком. Многие из них расхвалили ее в комментариях, оставив массу комплиментов и признаний в симпатии.

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Седокова в красном латексе сверкнула большой грудью: в сети ажиотаж

Седокова в красном латексе сверкнула большой грудью: в сети ажиотаж

Седокова в красном латексе сверкнула большой грудью: в сети ажиотаж

Седокова в красном латексе сверкнула большой грудью: в сети ажиотаж

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Напомним, в воскресенье, 16 декабря, Анна Седокова отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 36 лет. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть подборку откровенных фото певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Седокова блеснула не менее откровенным фото. На нем она позировала в очень вызывающем наряде, который фактически оголил ее большую грудь и стройные ноги. Снимок был сделан на съемочной площадке новогоднего выпуска комедийного шоу Comedy Club на росТВ.

Также ранее ее разнесли в сети за фото с голыми ягодицами. Седокова похвасталась репетицией с членами своего балета, которые запечатлены на снимке в слишком откровенных позах.

Персона
Анна Седокова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой мля та не смешите,чем там сверкать силиконом?у неё нет ничего настоящего))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Это кто?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Andreevski Andrey,сосна Силиконовая)))))
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