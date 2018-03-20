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Седокова порадовала поклонников танцами у пилона

2.6тЧитать новость на украинском

Скандальная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала поклонников откровенными танцами у пилона.

Пикантный ролик, снятый во время занятий артистки танцами, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Время танцев", - подписала Седокова видео, в котором в откровенном топе и в лосинах, подчеркивающих стройную фигуру певицы, соблазнительно танцует возле пилона.

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Время танцев ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Подписчики Анны бурно отреагировали на ее пикантный ролик и оставили множество комплиментов по поводу ее фигуры.

"Фигура вау", "Тоже хочу так отменно выглядеть", - пишут фанаты певицы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Седокова похвасталась сексуальным телом.

Персона
Анна Седокова
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