Седокова похвасталась роскошной грудью на публике: в сети – споры

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова спровоцировала споры среди своих поклонников, показав откровенные фото.

Так, артистка стала ведущей концерта на одном из российских телеканалов, куда пришла в вызывающем платье с экстремально глубоким вырезом в зоне декольте. Снимки, где изображена Анна со своими коллегами Анной Семенович, Александром Реввой и другими, опубликованы в Instagram.

Фанаты артистки активно отреагировали на ее образ, однако мнения их разделились. Многие отметили, что у Анны очень красивая, пышная грудь и ей идет соблазнительный наряд, в то время как другие гневно раскритиковали певицу за пошлость и чрезмерную любовь демонстрировать пикантные части тела.

"С декольте перебор. Сейчас "шары" вывалятся", - отметили фолловеры и добавили, что Седокова слишком часто выставляет на показ свою грудь.

"Красотка, вот это формы!" - восхитились фаны артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пошлое фото с очередным мужчиной, за что также была раскритикована фанатами.