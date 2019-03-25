Седой и небритый: Цекало озадачил постаревшим видом на фото с молодой женой

58-летний продюсер и шоумен Александр Цекало, который недавно женился в четвертый раз на 27-летней модели и художнице Дарине Эрвин, удивил сеть постаревшим внешним видом.

Так, молодая супруга Цекало обнародовала совместную фотографию, на которой Александр изображен с седыми волосами и бородой. Отчетливо заметно, что за последнее время Цекало существенно постарел. Любопытный снимок опубликовала Дарина на своей странице в Instagram.

Как оказалось, после тайного бракосочетания в середине марта 2019 года, Цекало и Эрвин улетели отдыхать в Италию, где и был сделан кадр.

Александр Цекало с молодой женой Instagram @darina.ervin

Отметим, церемония бракосочетания Цекало и Дарины Эрвин состоялась в США в компании только самых близких для пары. По слухам, пышное торжество "молодожены" организуют и в Москве в мае 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее был женат на сестре певицы Веры Брежневой Викторие Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года. Ранее продюсера неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Тогда ходили слухи, что это любовница артиста.

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