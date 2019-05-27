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"Сбылось страшное предсказание": в смерти Кобзона обнаружен мистический след

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В смерти известного советского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 року, нашли мистический след.

Об этом рассказал его близкий друг и коллега Левон Оганезов, который был знаком с Кобзоном почти 60 лет, пишет "Собеседник".

Кобзон боролся с онкологией более 15 лет. Примечательно, что серьезное заболевание ему нагадала цыганка за 50 лет до смерти.

Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон

Utro.ru

"Когда он заболел, я вспомнил один случай. Как-то в начале 70-х годов мы были на гастролях в Краснодаре и пошли вдвоем на рынок. Там к нам подошла цыганка, которая обратилась именно к Иосифу. У Йоси настроение было хорошее, он дал ей пять рублей – по тем временам большие деньги. И тогда она ему озвучила страшное предсказание: "Проживешь ты 82 года. И последние десять лет будешь очень болеть. Будет у тебя двое детей, большое количество внуков, много денег, слава и почет". Все сбылось…" – поделился Оганезов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Его похоронили 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

После смерти артиста начали всплывать различные странные факты из его жизни. К примеру, обвинения в сексуальных домогательствах и тесной связи с русской мафией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Иосиф Кобзон
Тег
Новости России
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Он тааак любил Недососсию..Аминь
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