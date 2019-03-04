"Сборище шутов!" Лорак с Галкиным разозлили сеть совместными снимками

Скандальная украинская певица, которая живет и выступает в России, появилась в компании запрещенных в Украине звезд. Артистка засветилась вместе с мужем Аллы Пугачевой Максимом Галкиным, музыкантами Григорием Лепсом, Дианой Арбениной и другими.

Так, знаменитости посетили мероприятие, приуроченное к российской музыкальной премии "МузТВ". Совместные фото с Галкиным и Лепсом размещены на странице Лорак в Instagram, а также в аккаунте музыкального телеканала.

Отметим, также вместе с Лорак засветились Александра Ревва, Михаил Галустян, украинский продюсер Олег Бондарчук и другие. Пользователи сети раскритиковали снимки артистов, назвав звездную компанию "сборищем шутов".

"Только Киркорова потеряли в этой компании шутов. Одни безголосые комики, на месте Лорак мне было бы стыдно", – разразились критикой фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народная артистка Украины, певица София Ротару выступила на скандальном концерте "Песня года", который организовал российский "Первый канал". Ранее же исполнительница заявляла об отказе от концертов, связанных с РФ. Также на сцене вместе со звездами из России засветились и другие украинцы: Таисия Повалий, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Alekseev и Макс Барских.

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