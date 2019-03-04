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"Сборище шутов!" Лорак с Галкиным разозлили сеть совместными снимками

43.5тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица, которая живет и выступает в России, появилась в компании запрещенных в Украине звезд. Артистка засветилась вместе с мужем Аллы Пугачевой Максимом Галкиным, музыкантами Григорием Лепсом, Дианой Арбениной и другими.

Так, знаменитости посетили мероприятие, приуроченное к российской музыкальной премии "МузТВ". Совместные фото с Галкиным и Лепсом размещены на странице Лорак в Instagram, а также в аккаунте музыкального телеканала.

Отметим, также вместе с Лорак засветились Александра Ревва, Михаил Галустян, украинский продюсер Олег Бондарчук и другие. Пользователи сети раскритиковали снимки артистов, назвав звездную компанию "сборищем шутов".

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"Только Киркорова потеряли в этой компании шутов. Одни безголосые комики, на месте Лорак мне было бы стыдно", – разразились критикой фолловеры.

"Сборище шутов!" Лорак с Галкиным разозлили сеть совместными снимками

"Сборище шутов!" Лорак с Галкиным разозлили сеть совместными снимками

"Сборище шутов!" Лорак с Галкиным разозлили сеть совместными снимками

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народная артистка Украины, певица София Ротару выступила на скандальном концерте "Песня года", который организовал российский "Первый канал". Ранее же исполнительница заявляла об отказе от концертов, связанных с РФ. Также на сцене вместе со звездами из России засветились и другие украинцы: Таисия Повалий, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Alekseev и Макс Барских.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Ани ЛоракМаксим ГалкинГригорий Лепс
Тег
Новости России
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
обоз сколько можно называть это украинской
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
А что значит "засветилась"?Она что пряталась,скрывала свои выступления в РФ,участвовала в подполье?
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