ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

Сбили пожилую женщину, состояние тяжелое: Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в скандал с ДТП

1.6тЧитать материал на украинском

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британский принц Уильям попали в скандал с ДТП: кортеж, который сопровождал их на церемонию в Виндзорский замок, сбил пожилую женщину.

Виновником ЧП стал полицейский, который находился за рулем служебного мотоцикла и не смог справиться с управлением. Так, он сбил переходившую через дорогу 83-летнюю Ирен Мэйор, пишет The Sun (видео смотрите в конце новости).

По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе. В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы. Мэйор госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Новости
Кейт Миддлтон вынудила Меган Маркл покинуть Великобританию

Отмечается, что герцог и герцогиня шокированы случившимся. Об аварии они узнали, только когда прибыли в Виндзорский замок. Уильям и Кейт послали Ирен цветы и надеются навестить ее, чтобы принести свои извинения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно западные журналисты писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери, который начался в период третьей беременности Миддлтон. Тогда супруга принца уделяла все внимание старшим детям, а он сам стал часто гостить в доме Ханбери, живущей неподалеку. Представители королевской семьи долго игнорировали слухи, но позднее все-таки опровергли домыслы на скандальную тему.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Кейт МиддлтонПринц Уильям
Тег
люди
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel