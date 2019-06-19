Сбили пожилую женщину, состояние тяжелое: Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в скандал с ДТП

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британский принц Уильям попали в скандал с ДТП: кортеж, который сопровождал их на церемонию в Виндзорский замок, сбил пожилую женщину.

Виновником ЧП стал полицейский, который находился за рулем служебного мотоцикла и не смог справиться с управлением. Так, он сбил переходившую через дорогу 83-летнюю Ирен Мэйор, пишет The Sun (видео смотрите в конце новости).

По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе. В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы. Мэйор госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

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Отмечается, что герцог и герцогиня шокированы случившимся. Об аварии они узнали, только когда прибыли в Виндзорский замок. Уильям и Кейт послали Ирен цветы и надеются навестить ее, чтобы принести свои извинения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S — Nine News Australia (@9NewsAUS) 18 червня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно западные журналисты писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери, который начался в период третьей беременности Миддлтон. Тогда супруга принца уделяла все внимание старшим детям, а он сам стал часто гостить в доме Ханбери, живущей неподалеку. Представители королевской семьи долго игнорировали слухи, но позднее все-таки опровергли домыслы на скандальную тему.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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