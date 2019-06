Сбили пожилую женщину, состояние тяжелое: Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в скандал с ДТП

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британский принц Уильям попали в скандал с ДТП: кортеж, который сопровождал их на церемонию в Виндзорский замок, сбил пожилую женщину.

Виновником ЧП стал полицейский, который находился за рулем служебного мотоцикла и не смог справиться с управлением. Так, он сбил переходившую через дорогу 83-летнюю Ирен Мэйор, пишет The Sun (видео смотрите в конце новости).

По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе. В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы. Мэйор госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что герцог и герцогиня шокированы случившимся. Об аварии они узнали, только когда прибыли в Виндзорский замок. Уильям и Кейт послали Ирен цветы и надеются навестить ее, чтобы принести свои извинения.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S