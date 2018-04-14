Сбежавшая в Россию украинская певица вышла на публику без белья

Украинская певица Анна Седокова, которая сбежала в Москву, представила свой новый хит "Ни слова о нем" на российской радиостанции. Во время звучания песни звезда танцевала без бюстгальтера.

Соответствующее видео Седокова разместила в своем Instagram.

Для выступления звезда оделась не очень празднично. На ней были джинсы с высокой посадкой, обычная майка и замшевые ботильоны.

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Видео за день собрало более 876 тысяч просмотров.

Многие пользователи откровенно признались, что во время выступления смотрели только на звезду, не слушая, о чем песня.

Люди разделились во мнениях. Некоторые поклонники восхищались Седоковой, другие же подшучивали над ее нарядом.

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"Классная песня", "Нет ни одной Вашей песни, чтобы мне не нравилась", "Песня супер, но грудь – просто мега", "Возбудились от песни прям", "Ну разве можно быть такой сексуальной?", "Анна, что же Вы с мужчинами делаете... Ваша красота просто очаровывает", - написали пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", Седокова впечатлила поклонников глубоким декольте.