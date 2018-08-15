Сбежавшая из Украины скандальная певица засветилась в Киеве: фотофакт

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая сегодня фактически проживает и работает в Москве, приехала в Киев.

Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Stories ее Instagram-аккаунта, на котором артистка поставила географическую отметку "Kiev".

Напомним, Гросу уже несколько лет активно строит свою музыкальную карьеру в России. Она часто выступает на территории РФ, посещает светские мероприятия в Москве, а также получает там различные награды за свое творчество.

Instagram @alina_grosu (Stories)

О том, с какой целью Алина прибыла в украинскую столицу - неизвестно. Отметим, в Киеве у Гросу проживает семья: мама, отец и братья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу заинтриговала своих фолловеров в Instagram романтическим фото, на котором запечатлена в объятиях мужчины и с кольцом на безымянном пальце правой руки. Многие фаны исполнительницы предположили, что скоро молодая артистка выходит замуж. Ее предполагаемым избранником является молодой российский актер армянского происхождения Микаэль Арамян.