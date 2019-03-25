Саре Джессике Паркер — 54: как изменилась звезда Голливуда

В понедельник, 25 марта, знаменитая голливудская актриса Сара Джессика Паркер празднует день рождения – звезде исполнилось 54 года.

Паркер наиболее известна по роли Кэрри Брэдшоу – журналистки и писательницы в сериале "Секс в большом городе". Всего на счету Сары Джессики почти четыре десятка работ в кино. Впервые на экранах она появилась 40 лет назад, в 14-летнем возрасте сыграв эпизодическую роль в фильме "Богатые дети". OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменилась одна из самых популярных актрис Голливуда.

Сара Джессика Паркер родилась в 1965 году в городе Нелсонвилл, штат Огайо, США. Росла в довольно бедной многодетной семье, однако несмотря на трудное финансовое положение, мать водила всех восьмерых детей на занятия музыкой, балетом и в театральные кружки.

Сара Джессика Паркер Marie Claire

Обнаружив в девочке актерский талант, родители стремились сделать из нее высокооплачиваемую артистку. Уже в 1976 году Сара получила роль в театральной постановке "Невинные", через некоторое время приняла участие в мюзикле "Звуки музыки". С 1979 по 1990 годы снялась в нескольких кинолентах, однако настоящая слава пришла к ней в конце 1990-х годов. Первую известность Паркер принесли такие картины, как "Клуб первых жен", "Крайние меры" и другие.

Сара играла как положительных, так и отрицательных героев. В некоторых фильмах ей даже приходилось играть собак. Настоящим звездным часом, принесшим ей всемирную славу, стал сериал "Секс в большом городе" (1998-2004 годы), когда кабельный телеканал HBO запустил в производство многосерийную ленту о независимых и сильных женщинах, живущих в самом сердце Нью-Йорка. Паркер сыграла журналистку Кэрри Брэдшоу, которая была известна своими статьями о взаимоотношениях мужчин и женщин.

За роль Брэдшоу Сара Джессика Паркер получила четыре награды "Золотой глобус" и две статуэтки "Эмми", при чем за одну и ту же роль в одном и том же сериале получала премии в номинациях и "Лучшая актриса", и "Худшая актриса".

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Отметим, Сара Джесика Паркер является также одной из самых обсуждаемых артисток мира не только благодаря киноработам, но также из-за своей фактурной внешности. Так, в 2007 году читатели журнала Maxim назвали Паркер самой несексуальной женщиной из ныне живущих. Позже, в 2010 году она была высмеяна в известном мультсериале "South Park", где ее также выставили как очень некрасивую женщину.

Несмотря на это, Сара Джессика Паркер по-прежнему остается одной из самых успешных звезд Голливуда. Помимо съемок в кино, она выпускает собственную линейку туфель и парфюма, а также начала сотрудничество с виноделами по производству брендированного новозеландского вина.

Что касается личной жизни, актриса больше 20 лет состоит в браке и воспитывает троих детей.

spletnik.ru

Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно день рождения отпраздновал советский и российский певец Валерий Леонтьев, известный по хитам "Казанова", "Дельтаплан" и многим другим. Знаменитому артисту исполнилось 70 лет. Посмотреть, как изменилась его внешность за более, чем 40 лет музыкальной деятельности, можно по этой ссылке.

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