"С*аные лживые факты!" Появились скандальные подробности об уходе Егора Крида от Тимати

Известный российский рэпер Егор Крид резко ответил хейтерам после слухов о разрыве контракта с Тимати и лейблом Black Star, которые начали активно распространять в сети. Также обнародованы условия сотрудничества со знаменитым продюсерским центром.

24-летний исполнитель указал, что его раздражают подобные сплетни, из чего стало понятно, что он не собирается уходить от Тимати. Крид написал на своей странице в Instagram агрессивный пост, после чего в Telegram-канале "За кадром" обнародовали условия их сотрудничества с Black Star.

Судя по всему, если Егор Крид покинет команду Тимати, то он потеряет творческий псевдоним, все аккаунты в соцсетях с многомиллионной армией поклонников и право исполнять свои песни.

Егор Крид и Тимати ovideo.ru

"Также стоит ожидать, что сам Тимати, при его связях и влиянии в российском шоу-бизнесе, будет всячески противодействовать "сольному плаванию" артиста", – уточняется в сообщении.

Отметим, причиной вероятного разрыва контракта Крида с Black Star стали существенные разногласия и конфликты между Егором и Тимати. Руководство якобы недовольно Егором – он "зазвездился" и срывает концерты. Последний пример – срыв выступления в ОАЭ на новогодних праздниках. Однако официальный комментариев по этом поводу нет, поскольку в случае разглашения секретной информации им по контракту грозит серьезная неустойка.

Сам же Егор написал после распространения слухов гневный пост, в котором попросил публику и журналистов "не распространять с*аные статьи и лживые факты".

"Вы можете сколько угодно делать фотошопы моих переписок. Вы можете дальше выдумывать свои с*аные статьи, лживые факты, придумывать их причины, провоцировать меня на улицах, обзывать, хе*ачить в комментариях, приписывать меня к людям с нетрадиционной ориентации... К сожалению 99,9% того что пишут в интернете всякие у*баны про меня и про других людей – неправда. Умным это и так понятно, глупым любая хр*нь зайдет", – разразился критикой Егор.

Также он добавил, что ему "плевать" на все сплетни, и даже пригрозил наказать недоброжелателей "по закону".

"Завистливые люди, которые ничего в жизни не добились, этот текст для вас. Было бы у меня больше времени – я бы всех вас подтянул за базар и наказал по закону", – подытожил популярный певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Егор Крид оскандалился в Абу-Даби (ОАЭ), сорвав два выхода на сцену за один вечер. Позже Крид извинился за невыход на сцену. По словам рэпера, это случилось по независящим от него причинам.

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