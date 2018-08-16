Самый ожидаемый концерт лета: украинцев предупредили о массовых манипуляциях с билетами

Организаторы концерта американской группы Imagine Dragons в Киеве, который состоится 31 августа на НСК "Олимпийском", предупредили украинцев о массовых манипуляциях с билетами.

Согласно информации, выступление группы вызвало в Украине беспрецедентный ажиотаж еще со дня открытия продажи билетов, наряду с этим в сети активизировались мошенники, распространяющие поддельные билеты.

Отмечается, что для их распространения злоумышленники используют популярные платформы вроде OLX, сколько слушателей успели купить "с рук" поддельные билеты, на данном этапе не известно. Чтобы избежать неприятностей в день концерта, организаторы события призвали покупать билеты исключительно на официальных ресурсах.

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"Если вы купили билеты в официальных распространителей - Concert.ua, Karabas, Parter.ua, Kontramarka.ua, Internet-bilet.ua, Ticketsroom.ua или Anshlag.com.ua - ваш билет настоящий. Для того, чтобы быстрее пройти пропускную систему НСК "Олимпийского" - просто распечатайте билет", - отметили они.

"Если же вы приобрели билеты у перекупщиков, на сайте OLX или где-либо кроме официальных распространителей - есть высокая вероятность того, что ваш билет недействителен, и вы не сможете попасть на концерт", - добавили организаторы.

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