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Самые популярные в Украине: названы тренеры шоу "Голос.Діти"

1.5тЧитать материал на украинском

Телеканал 1+1 обнародовал имена первых судей пятого сезона вокального проекта "Голос.Діти". Так, ими стали украинские хитмейкеры, группа "Время и Стекло".

Солисты коллектива Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) займут одно судейское место, так называемое "двойное кресло" на проекте. То есть два артиста будут тренировать одну команду вместе. Об этом сообщили на официальном аккаунте проекта "Голос.Діти-5" в Instagram.

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Также в состав жюри вошел украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома). Участие в проекте "Голос" для Дзидзьо станет дебютным, ранее артист был в составе жюри на шоу "Україна має талант".

Отметим, всего на шоу "Голос.Діти" в тренерский состав входят четыре артиста. Имена еще двух судей нового сезона будут обнародованы позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 апреля на канале 1+1 состоится финал популярного вокального шоу "Голос країни-9". В прямом эфире будет определен победитель вокального соревнования. За победу соревнуются четыре участника:

  • Оксана Муха, команда Дана Балана

  • Карина Арсентьева, команда Потапа

  • Виктория Олейник, команда MONATIK'а

  • Андрей Хайат, команда Тины Кароль.

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Читайте все новости по теме ""Голос. Діти"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Голос. Діти"
Персоны
Надя ДорофееваВремя и СтеклоАлексей Завгородний (Позитив)Михаил Хома Дзидзьогруппа DZIDZIO
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