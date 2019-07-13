Самые горячие пары "Танців з зірками" в Украине: кто нашел любовь на проекте

Осенью, на украинском телеканале 1+1 стартует новый, шестой сезон шоу "Танці з зірками". В настоящее время неизвестны имена участников, а также полный состав судей – проект, очевидно, подготовил зрителям ряд сюрпризов.

Среди вероятных участников проекта, по мнению поклонников, могут быть Настя Каменских, Ольга Фреймут и другие украинские представители шоу-бизнеса. Вне зависимости от того, кто в этом году будет "штурмовать" паркет на "Танцях", участие в проекте подразумевает огромную нагрузку для звезд и их партнеров, ведь они почти все время проводят вместе.

Подобный образ жизни, который иногда затягивается на несколько месяцев (в зависимости от того, насколько долго пара продержится в шоу) значительно влияет не только на карьеру, но и на личную жизнь участников. Так, многие из них после окончания проекта прекращают общаться, другие становятся друзьями, а некоторые влюбляются друг в друга и даже создают семьи с партнерами по проекту. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто из участников предыдущего сезона сумел обрести любовь благодаря "Танцям з зірками".

Пары, которые начали отношения на проекте "Танці з зірками"

Танец сближает: кто из участников шоу обрел свою любовь

За период существования проекта "Танцы со звездами" можно насчитать как минимум пятерку пар, отношения которых зарождались именно в танце. Некоторые из них только недавно открыли занавес личной жизни перед поклонниками, семейные союзы других уже проверены годами.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Одна из самых громких и неожиданных новостей в шоу-бизнесе – женитьба украинского путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова. Его избранницей стала партнерша по проекту "Танці з зірками" (4 сезон), обладательница титула "Мисс-Украина" Александра Кучеренко.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко viva.ua

Пара начала встречаться в 2017 году, и до дня своей свадьбы держала отношения в строгом секрете. Они поженились в июне 2019 года. Впервые Александра и Дмитрий познакомились на конкурсе красоты, в котором победила Кучеренко, а Комаров был судьей.

Они встречались на презентациях и светских мероприятиях, но тогда между ними были только проблески симпатии. На "Танцах" пара укрепила свои отношения. Между началом романа и официальной регистрацией брака прошло больше двух лет.

Женя Кот и Татьяна Татаринцева

Женя Кот и Татьяна Татаринцева viva.ua

После окончания пятого сезона "Танцев" в 2018 году успел также пожениться известный танцор и хореограф Женя Кот, который в разное время был партнером певиц Нади Дорофеевой и Michelle Andrade.

После проекта он решился на серьезный шаг и расписался со своей возлюбленной, чемпионкой Украины по художественной гимнастике и танцам на пилоне, Татьяной Татаринцевой. Девушка поддерживала своего мужа во время участия и помогала в постановках на пилоне во время эфиров "Танці з зірками". Пара сыграла свадьбу дважды: в январе 2019 года они с Татьяной расписались, а в июле они сыграли экзотическую свадьбу на Таити.

Дмитрий Жук и Яна Цибульская

Дмитрий Жук и Яна Цыбульская Instagram

Проверку своих чувств также прошли хореографы и танцоры пятого сезона Дмитрий Жук и Яна Цыбульская. Несмотря на то, что они танцевали с разными партнерами (Дмитрий был в паре с певицей Златой Огневич, а Яна танцевала с Русланом Сеничкиным), они много времени проводили вместе, так как Дмитрий Жук часто помогал Руслану оттачивать мужскую партию. Пара объявила о своей свадьбе в середине октября 2018 года.

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей и Снежана Бабкины с семьей viva.ua

Самая романтичная пара проекта – Сергей и Снежана Бабкины. Несмотря на то, что они поженились задолго до совместного участия в проекте, зрители уверенно считают их образцовой семьей, которая ассоциируется у них с проектом.

Пара вместе уже более 10 лет, и за этот отрезок времени стала образцом для подражания для своих поклонников. Вместе они прошли через многие неприятности, в частности преодолели алкогольную зависимость у Сергея. Сейчас они воспитывают четверых детей, младший сын Снежаны и Сергея родился 18 июня 2019 года.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Лилия Ребрик и Андрей Дикий viva.ua

Телеведущая Лилия Ребрик и ее супруг, хореограф Андрей Дикий поженились в декабре 2011 года. Пара сошлась также на танцевальном паркете и с тех пор практически не расстается. В настоящее время они воспитывают двоих дочерей: 6-летнюю Диану и маленькую Полину, которая родилась 30 апреля 2018 года.

"Танцевали и дотанцевались до двоих деток", – шутила ранее Лилия об отношениях с Андреем.

Было или не было? О ком ходили пикантные слухи на "Танцях з зірками"

Наталья Могилевская и Влад Яма

Наталья Могилевская и Влад Яма Караван

Самая сенсационная пара проекта "Танці з зірками" – Наталья Могилевская и Влад Яма, которые участвовали в первом сезоне шоу (2006 год). Тогда вся Украина говорила о том, что их объединяет не только профессиональный интерес. Артисты, в свою очередь, только подогревали слухи, демонстрируя на публику симпатию друг к другу, а также страсть в танце.

Тогда Могилевская и Яма заняли второе место. Спустя 10 лет Наталья и Влад вернулись на паркет – она в качестве участницы, он – в качестве судьи. Тогда артистка решила открыть занавес и рассказала, что на самом деле их никогда не связывали романтические отношения. Впрочем, в пятом сезоне Могилевская призналась Яме в любви.

Павел Вишняков и Юия Сахневич

Павел Вишняков и Юлия Сахневич 1+1

Актер Павел Вишняков в одном из эфиров пятого сезона "Танцев" признался о том, что их с партнершей Юлией Сахневич на проекте объединяла не только совместная работа: у пары начали зарождаться чувства. Впрочем, многие заподозрили, что это был просто элемент шоу.

После окончания проекта Павел в интервью для OBOZREVATEL рассказал, что их "love story" – правдивая.

"Это правдивая история. Мы очень много разговаривали, сильно сблизились. Там были свои нюансы, мы просто с ней безумно похожи, невзирая на некоторые детали. Когда с ней о многом поговорили, у меня волосы дыбом встали, у нас с ней очень похожие судьбы, и отношение к жизни один к одному", – поделился Вишняков.

О том, продолжились их отношения, артист рассказывать отказался.

Иракли Макацария и Яна Заець

Ираклии Макацария и Яна Заец YouTube

Самая страстная пара пятого сезона "Танцев со звездами" Иракли Макацарии и Яны Заец несомненно была одной из лучших в шоу "Танцы со звездами". Чувственные танцы и яркие номера позволили им занять третье место на проекте.

Поговаривали, что секрет успеха не только в красивых и профессионально исполненных постановках, но также, в искренности и теплоте их отношений, которые не закончились после окончания проекта. Как окончания финала Яна улетела к Иракли в Грузию, что стало поводом для слухов об их отношениях. Позже Иркли и Яна опровергли их, отметив, что они просто друзья.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно были названы имена двух судей проекта. Ими стали представители жюри предыдущих сезонов Влад Яма и Катерина Кухар. Кто еще войдет в состав судейской тройки, пока неизвестно.

Что еще известно о новом сезоне шоу "Танці з зірками" читайте в нашем материале по этой ссылке.

Ранее OBOZREVATEL также вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте здесь.

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