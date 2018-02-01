Самоубийство бывшей девушки Джима Керри: в деле поставили точку

Голливудский актер Джим Керри не понесет наказания за самоубийство его бывшей девушки Кэтрионы Уайт.

Об этом говорится на сайте Metro.

Так, в 2015 году семья погибшей обвинила Керри в ее смерти. Мать покойной, Бриджит Суитман, подала иск в суд Лос-Анджелеса. Суитман утверждала, что ее дочь погибла в результате передозировки нелегальными лекарственными препаратами, которые принадлежали Керри.

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Кроме того, мать и муж погибшей Марк Бертон, обвинили также актера в том, что он заразил Кэтриону венерическими болезнями.

В сентябре 2017 года Джим Керри подал в суд встречный иск. В нем говорилось, что обвинения в его адрес — это попытка нажиться на популярности актера.

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После затянувшегося судебного разбирательства выяснилось, что предсмертная записка Уайт, в которой девушка обвиняет Керри в сломанной жизни и знакомстве с наркотиками, оказалась подделкой. Также фальшивкой оказались и результаты анализов Уайт на инфекционные болезни.

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В последствии Керри был освобожден от всех обвинений в убийстве Катрионы Уайт.

Напомним, что в сентябре 2015 года полицейские обнаружили тело Катрионы в ее доме в Лос-Анджелесе. За несколько часов до смерти она и Керри разорвали отношения.

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Как сообщал "Обозреватель", актер Джим Керри посетил церемонию прощания со своей бывшей возлюбленной Катрионой Уайт, которая покончила с собой. На похоронах Керри нес гроб.