Самая пожилая участница в истории "Голоса" покорила судей: трогательное видео

В первом выпуске девятого сезона шоу "Голос країни" выступила Лидия Федоровна Горошко, самая пожилая участница в истории проекта. Своим пением она покорила судью проекта Тину Кароль.

Так, женщина исполнила на этапе "слепых прослушиваний" песню украинской певицы Раисы Кириченко "Я — козачка твоя". Видео с выступления Лидии Федоровны опубликовано на официальном YouTube-канале "Голоса" (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

"Песня — это моя жизнь, моя соломинка, которая держит. Я пою за себя и за своего сыночка Андрея, который погиб, когда учился на третьем курсе. Пока я живу — будет память о нем жить. Когда я выхожу на сцену, то забываю все печали, всю боль. Вышла — и ожила, совсем другая. Она мне дает силы", — разоткровенничалась Лидия Федоровна.

В итоге к женщине обернулась певица Тина Кароль.

Лидия Федоровна Горошко и Тина Кароль Скриншот из видео (YouTube)

"У меня есть место в команде для того, чтобы вы могли проявить себя на этой сцене. Чтобы ваша мечта просто сбылась и чтобы просто все знали, что в 68 жизнь только начинается", — прокомментировала певица.

Лидия Федоровна Горошко Скриншот из видео (YouTube)

"Вы знаете почему мы не повернулись? Мы просто знали, что у нас против Тины нету никаких шансов", — добавил судья проекта Дмитрий Монатик.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокальный проект "Голос країни" (девятый сезон) стартовал в воскресенье, 20 января, на телеканале "1+1". Ознакомиться с самыми яркими моментами первого выпуска вы можете по этой ссылке.

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