Поддерживающий Путина российский певец похвастался теплым приемом в Киеве

Российский певец Владимир Пресняков-младший, который поддерживает политику президента РФ Владимира Путина и находится в "Чистилище" украинского центра "Миротворец", похвастался теплым приемом в Киеве.

Артист на примере поездок в украинскую столицу объяснил, как почувствовал себя настоящим патриотом. Запутанное заявление он сделал во время интервью "Медузе".

Так, Пресняков заявил, что только сейчас "реально стал патриотом своей страны".

"Не то что не был, я просто не обращал внимания. Как-то смотрел через розовые очки на все, никогда не видел плохого. Если я заходил в бар, я видел всегда прикольных людей, веселых. А здесь я стал, как сказать, по-настоящему патриотом…" - признался он.

Владимир Пресняков Випкасса.ру

После просьбы объяснить, что значит "по-настоящему стать патриотом", он вспомнил о своих поездках в Киев и теплом приеме в Украине.

"По-настоящему — это значит, приехать в Киев, и к тебе на улице подходят незнакомые люди и говорят: "Вова, неужели ты в Киеве, господи, этого не может быть, дай я тебя обниму". И это не один человек, не два — их много, и ты начинаешь понимать, что люди живут изначально добром — не войной, не злобой, а добротой. И тебя это подогревает, причем очень сильно", - запутано произнес он.

Такой ответ смутил и журналиста, который попросил уточнить, где же в этом "патриотизм".

"Патриотизм — это патриотизм Земли. Когда ты понимаешь, что людей, которые хотят смеяться, хотят любить, хотят иметь детей, — больше. Ты можешь это не понять", - странно подытожил Пресняков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский певец Александр Буйнов выступил в Донецке.