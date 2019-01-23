''С**а, уши заложило'': Лолита возмутила сеть матерной тирадой о Лободе

Популярная российская певица Лолита Милявская возмутила поклонников в сети матерной речью об украинке Светлане Лободе. Милявская поделилась отзывом о концерте Светланы, где использовала преимущественно нецензурные слова.

Фолловеры Лолиты раскритиковали ее за излишнюю эмоциональность и назвали "хабалкой". Провокационное видео опубликовано в Instagram-аккаунте украинской артистки (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

На видео одиозная артистка расхвалила свою подругу Лободу за шоу, которое недавно прогремело в Москве. При чем Милявская сделала это в весьма своеобразной манере.

Лолита и Лобода СтарХит

"Ну, короче, ты сама знаешь: концерт о**ительный. Дело же не в том, что ты круче всех. Дело не в том, что ты спела песню "Суперзвезда" – еще же надо этому соответствовать. А ты соответствуешь. Бл**ь, горжусь тобой, пи**ец. Светка, ты ох**тельна. С**а, аж уши заложило", – выразилась Лолита.

Многие ее поклонники пришли в ужас от подобной выходки. Так, в комментариях к посту пользователи написали, что артистка перешла все грани дозволенного, а также назвали ее "б*длом" и "сапожницей".

Светлана Лобода с Лолитой СтарХит

"Фу, какая мерзость. Совсем лексикон иссяк? Как сапожница матерится, уши вянут", – накинулись на звезду пользователи.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, на концерте Светланы Лободы в Москве засветились примадонна Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. Комик также оставил отзыв о шоу, написав в адрес Светланы массу комплиментов.

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