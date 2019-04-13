"С оружием против русских ходила!" Пригожин "набросился" на украинскую певицу

Одиозный российский продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин неожиданно разразился оскорблениями в адрес украинской певицы Анастасии Приходько. По словам Пригожина, она помешала Валерии пройти нацотбор России на Евровидение-2009.

Свои скандальные заявления Пригожин озвучил в интервью изданию "Собеседник". По его мнению, Валерию из-за Приходько "просто кинули".

"Представители одного федерального канала (там была такая Лариса Васильевна) меня сначала убедили, что Валерия должна представлять Россию. Переговоры шли два месяца. Но сын Ларисы Васильевны на тот период был мальчиком певицы Приходько. И у нее позиции оказались крепче: ночная кукушка дневную перекукует", – рассказал Пригожин.

При этом он добавил, якобы Приходько в то время поголовно оскорбляла весь "русский народ" и "говорила гадости про евреев". Продюсер также заявил, что российские телеканалы были вынуждены вырезать "оскорбительные заявления" Приходько из эфиров.

"Она не прошла отбор на Евровидение на Украине и появилась у нас... Вообще я крепкий человек, но в тот момент у меня были капли на глазах от вопиющей несправедливости. Нас просто использовали для пиара, для просмотров. Я вам клянусь и отвечаю за каждое слово! А эта **** потом меня оскорбляла: "Шрек!" И Кобзона оскорбляла. С оружием против русских ходила!" – впал в истерику Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иосиф Пригожин публично поддержал оскандалившуюся в Украине победительницу Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV, которая выступает в России, чем и спровоцировала конфликт. Он отметил, что в Украине молодым артистам "не дают жить и дышать", а MARUV просто "вынудили" отказаться от конкурса путем давления.

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